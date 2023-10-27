الاتفاق يودع 'لينجارد'

قدم نادي الاتفاق الشكر والتقدير إلى النجم الإنجليزي 'جيسي لينجارد'، على الفترة التي قضاها في التدريبات مع فارس الدهناء.

النجم الإنجليزي أمضى شهرا من التدريبات مع فارس الدهناءوأكد الحساب الرسمي للاتفاق على موقع التواصل الاجتماعي 'إكس' انتهاء مشاركة اللاعب جيسي لينجارد في تدريبات الاتفاق السبت الماضي.وقدمت إدارة النادي شكرها إلى اللاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة.وأعلن الاتفاق يوم 23 سبتمبر الماضي، الموافقة على مشاركة لينجارد في تدريبات فريقها لمدة شهر واحد، تحت قيادة المدرب ستيفن جيرارد.

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