الإمارات توجه باستضافة 1000 فلسطيني وعائلاتهم للعلاج بالدولة

إلى المدنيين في قطاع غزة بشكل مكثف ومتواصل وآمن إلى جانب ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المتضررين من الأزمة الراهنة.

ALMOWATENNET: محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في تنظيم كأس العالم 2034 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةمحمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في تنظيم كأس العالم 2034 عبر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن سعادته باستضافة السعودية بطولة كأس العالم 2034 لكرة القدم.

ALYAUM: رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم: لن نتقدم باستضافة مونديال 2034أبدى جيمس جونسون رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اهتمامه سابقا باستضافة نسخة 2034

ALYAUM: مسؤول فلسطيني: حكومة الاحتلال تتعمد الكذب لتبرير جرائمها في غزةمسؤول فلسطيني: حكومة الاحتلال تتعمد الكذب لتبرير جرائمها في غزة

ALMOWATENNET: فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034 انتصار جديد لأكبر قوة رياضية عالميةفوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034 انتصار جديد لأكبر قوة رياضية عالمية تستعد السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 بعد انسحاب أستراليا، وهو الأمر الذي يعد

ALMOWATENNET: الوسط الرياضي مبتهجًا باستضافة السعودية كأس العالم 2034: أحلامنا واقع | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارالوسط الرياضي مبتهجًا باستضافة السعودية كأس العالم 2034: أحلامنا واقع أعرب العديد من الإعلاميين الرياضيين واللاعبين بجانب الجماهير في الوسط الرياضي السعودي عن

ALMOWATENNET: استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 بمثابة هدية للفيفا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةاستضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 بمثابة هدية للفيفا فازت السعودية باستضافة كأس العالم 2034، فيما اعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة ستعمل على تسريع اندفاع

