الإنفاق الاستهلاكي في أمريكا يفوق التوقعات خلال سبتمبر ويدعم الاقتصاد

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في سبتمبر ما يبقيه على مسار نمو أعلى مع دخول الربع الأخير في حين ارتفع التضخم الشهري.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم بأن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع بنسبة 0.7 في المائة الشهر الماضي. ولم يتم مراجعة بيانات أغسطس وظلت تظهر ارتفاعا في الإنفاق بنسبة 0.4 في المائة.

وكان اقتصاديون استطلعت"رويترز" آراءهم توقعوا زيادة الإنفاق 0.5 في المائة. وتضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث الذي نشر أمس الخميس هذه البيانات. وأظهر التقرير تسارع إنفاق المستهلكين بشكل حاد، مما ساهم في نمو الاقتصاد بأسرع وتيرة فيما يقرب من عامين. headtopics.com

وفي حين أن معدل النمو القوي في الإنفاق الاستهلاكي لن يكون مستداما على الأرجح، يبشر التحول القوي في الربع الأخير بالخير بالنسبة للإنفاق في الربع الأخير وسط التحديات المتزايدة. ويأتي الإنفاق الاستهلاكي مدفوعا بنمو قوي في الأجور وسحب الأسر ما ادخرته خلال جائحة كوفيد-19.وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة متقلبة الأسعار، ارتفع مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي 0.3 في المائة بعد صعوده 0.1 في المائة في الشهر السابق.

وارتفع مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.7 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر. وكانت هذه أقل زيادة في أكثر من عامين وتأتي بعد زيادة بنسبة 3.8 في المائة في أغسطس.

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