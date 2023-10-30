الإنذار الأصفر.. 'الأرصاد' يحذر من أمطار على مناطق المدينة والقصيم والرياض

الإنذار الأصفر.. "الأرصاد" يحذر من أمطار على مناطق المدينة والقصيم والرياضنبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول وصواعق رعدية، على محافظات العلا والعيص والمدينة ووادي الفرع.

ونبه المركز من هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض، اليوم الاثنين، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الدرعية، ثادق، حريملاء، رماح، درما، مرات.نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول وصواعق رعدية، على محافظات العلا والعيص والمدينة ووادي الفرع.

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