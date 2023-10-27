الإنفاق الاستهلاكي في أميركا يفوق التوقعات في سبتمبر

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الإنفاق 0.5 بالمئة.وفي حين أن معدل النمو القوي في الإنفاق الاستهلاكي لن يكون مستداما على الأرجح، يبشر التحول القوي في الربع الأخير بإشارات إيجابية بالنسبة للإنفاق.وارتفع مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4 بالمئة في سبتمبر، بعد صعوده بنفس الهامش في أغسطس.وارتفع ما يسمى بمؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.7 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الإنفاق 0.5 بالمئة.وفي حين أن معدل النمو القوي في الإنفاق الاستهلاكي لن يكون مستداما على الأرجح، يبشر التحول القوي في الربع الأخير بإشارات إيجابية بالنسبة للإنفاق.وارتفع مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4 بالمئة في سبتمبر، بعد صعوده بنفس الهامش في أغسطس.وارتفع ما يسمى بمؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.7 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر.

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الإنفاق الاستهلاكي في أمريكا يفوق التوقعات خلال سبتمبر ويدعم الاقتصادارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في سبتمبر ما يبقيه على مسار نمو أعلى مع دخول الربع الأخير في حين ارتفع التضخم الشهري. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم بأن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع بنسبة 0.7 في المائة الشهر الماضي. اقرأ أكثر ⮕

المخزونات الأميركية والدولار يضغطان على أسواق النفطتراجعت أسعار النفط بشكل حاد، الخميس، مع بيانات تظهر زيادة المخزونات الأميركية بشكل يفوق التوقعات. اقرأ أكثر ⮕

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'وول ستريت جورنال': مئات المقاتلين من 'حماس' خضعوا لتدريبات في إيرانأفادت صحيفة 'وول ستريت جورنال'، نقلا عن مصادر لم تذكر هويتها أن نحو 500 مقاتل من حركة 'حماس' خضعوا لتدريبات عسكرية خاصة في منشآت إيرانية في سبتمبر. اقرأ أكثر ⮕