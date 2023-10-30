الإقبال على الملاذات الآمنة يزيد الذهب بريقًا

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الطلب على الملاذات الآمنة يدعم استقرار أسعار الذهبالطلب على الملاذات الآمنة يدعم استقرار أسعار الذهب اقرأ أكثر ⮕

الذهب يتماسك فوق 2000 دولار مدعوماً بالطلب على الملاذات الآمنةاستقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار المهم، اليوم الاثنين، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون اقرأ أكثر ⮕

الذهب يتماسك فوق 2000 دولار مدعوما بالطلب على الملاذات الآمنةاستقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار المهم اليوم الاثنين مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0245 بتوقيت جرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003. اقرأ أكثر ⮕

أبها ينتفض يزيد أوجاع الليثسجل أبها انتصاره الثالث في دوري روشن السعودي للمحترفين، واستعاد شيئا من توازنه، وزاد أوجاع ضيفه الشباب بعدما كسبه 1/2، في اللقاء الذي جمعهما على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية،... اقرأ أكثر ⮕

العالمي يزيد الرجحي يفوز بمنصة تتويج في باها بورتاليغري لأول مرة في مسيرتهسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يزيد عديد قواته في قطاع غزةزاد الجيش الإسرائيلي عديد قواته التي تقاتل داخل قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕