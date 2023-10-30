الإفراط في شرب الشاي يضر صحة القلب

أكدت خبيرة تغذية روسية، أن الإفراط في شرب الشاي يسبب عدم انتظام دقات القلب وصداعاً في الرأس. وقالت الدكتورة يلينا سولوماتينا: «عند شرب الشاي بكميات زائدة، يزداد العبء على الكلى، وكذلك فرط توتر الجهاز العصبي».

كما نقل عنها موقع روسيا اليوم، يوصى بشرب ما لا يزيد على 4 - 5 أكواب من الشاي الأخضر، أو 3 - 4 أكواب من الشاي الأسود، يومياً، لأن الشاي مثل القهوة، يحتوي على الكافيين الذي يمكن أن يؤثر سلباً في الحالة الصحية.

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