الإعصار 'تيج'.. العليمي يدعو شركاء اليمن للتخفيف من وطأة الكارثة

ة دخول محافظات البلاد الشرقية ضمن تأثيرات الإعصار المداري"تيج" الذي خلف أضرارا فادحة في الممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية.

ودعا في تغريدة على حسابه على منصة"إكس" (تويتر سابقا) كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين، والقطاع الخاص الوطني للتخفيف من وطأة الكارثة. في السياق، أعلن مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت تراجع مستوى الإعصار المداري"تيج" إلى عاصفة مدارية منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء.

وحسب المركز، ستبدأ التأثيرات غير المباشرة ـ محدودة التأثير ـ من مساء الثلاثاء بتدفقات للسحب الركامية يرافقها هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من مديريات شرق محافظة حضرموت والشريط الساحلي الجنوبي وقبالة المياه الإقليمية لليمن. headtopics.com

و"تيج" هو ثاني إعصار يتشكل في بحر العرب خلال العام الحالي، وانطلق بعد ذلك مباشرة نحو محافظة المهرة، وكانت المديريات الساحلية فيها شهدت أمطارا غزيرة ورياحا شديدة وارتفاعا في أمواج البحر، تسببت بأضرار مادية لا سيما في مديرية حصوين.

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