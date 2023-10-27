الإطاحة بـ7 إثيوبيين لارتكابهم هذه الجريمة في جازان

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدمقبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم (96) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم (96) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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3 إنذارات حمراء من الأرصاد لأهالي جازان | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية3 إنذارات حمراء من الأرصاد لأهالي جازان أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد 3 تحذيرات من ظواهر جوية على محافظات متفرقة من منطقة جازان. اقرأ أكثر ⮕

مصر تحذر من مخاطر الاجتياح البري لغزة..وأطراف متأهبة للتدخلفي أول تعليق له على إمكانية التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خطورة هذه الخطوة، والخسائر الكبيرة المترتبة عليها في صفوف المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

مصر تحذر من مخاطر الاجتياح البري لغزة..وأطراف متأهبة للتدخلفي أول تعليق له على إمكانية التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خطورة هذه الخطوة، والخسائر الكبيرة المترتبة عليها في صفوف المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

'الشؤون الإسلامية' تنفذ 571 منشطاً دعوياً وتوعوياً خلال شهر في جازاننفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة جازان، خلال شهر ربيع الأول الماضي، (571) منشطاً دعوياً وتوعوياً. اقرأ أكثر ⮕

جازان: إحباط تهريب 100 كيلوغرام من «القات»أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (100) كيلوغرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اقرأ أكثر ⮕

تصفية ناشط في سجون الحوثيين تكشف استهداف موظفي ومنظمات الإغاثةتوفي ناشط في منظمة للطفولة تحت التعذيب في سجون الحوثيين وكشفت هذه الواقعة عن ممارسات خطيرة ترتكبها جماعة الحوثي بحق العاملين في المجال الإنساني. اقرأ أكثر ⮕