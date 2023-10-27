الإطاحة بـ 4 مقيمين بتبوك لترويجهم (4,772) قرص إمفيتامين مخدر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الأردنية بمنطقة تبوك لترويجهم (4,772) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة..

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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