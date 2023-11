الإعلام العبري : تكلفة الحرب تجاوزت 30 مليار شيكل

فيما يتعرض قطاع غزة لعدوان مستمر راح ضحيته ما آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين جلهم من الأطفال والنساء والمسنين.

ALEQTISADIAH: ميزانية الربع الثالث .. إيرادات 258 مليار ريال ومصروفات 294 مليارا وعجز 35 ملياراأعلنت وزارة المالية ميزانية السعودية خلال الربع الثالث 2023 حيث بلغت الإيرادات 258 مليار ريال ، فيما تجاوزت المصروفات 294 مليار ريال، وبعجز 35 مليار ريال.

TWASULNEWS: 186 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 12 مليار ريالصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

AJARABIC: لقاء خاص-وزير خارجية إيران يحذر من تداعيات الحرب على غزةحل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ضيفا على برنامج “لقاء خاص” للحديث عن تداعيات الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وموقف بلاده من هذه الحرب وإمكانية اتساع جبهاتها.

RTARABIC: وزير الدفاع الإسرائيلي يعلق على خطاب نصر الله المرتقب ويقول: أمام حماس إما الموت أو الاستسلامأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأربعاء، أن هذه الحرب ثمنها باهظ، مشيرا إلى أنهم في ذروة الحرب وتدور معارك ضارية في قطاع غزة.

ALYAUM: أمين الأمم المتحدة يدين انتهاكات القانون الدولي في قطاع غزةأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق بشأن تصعيد الحرب المتواصلة على قطاع غزة، وأدان انتهاكات القانون الدولي جراء ما يحصل في هذه الحرب.

RTARABIC: نتنياهو: خسائرنا في الحرب مؤلمة رغم الإنجازات (فيديو)وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواطنيه بأن الحرب ستستمر حتى 'تحقيق النصر'، مشيرا إلى أن 'الحرب طويلة لدينا فيها إنجازات مهمة، ولكن لدينا خسائر مؤلمة أيضا'.

