الإحصاء تُصدر عددًا من مؤشرات الحالة الصحية في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، عددًا من مؤشرات الحالة الصحية في المملكة، حيث أصدرت 3 نشرات إحصائية متخصصة شملت العديد من المؤشرات ذات الصلة بالحالة الصحية العامة، وصحة المرأة والرعاية الإنجابية، إضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة للعام 2023م. وأوضحت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2023م، أن نسبة سكان المملكة البالغين (15 عامًا فأكثر) الذين لديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية بلغت 37.

من جانب آخر أظهرت نتائج نشرة إحصاءات الحالة الصحية لسكان المملكة عام 2023م أن نسبة البالغين (15 عامًا فأكثر) ممن قيموا جودة حياتهم الصحية بشكل جيد أو جيد جدًا بلغت 53%، بينما بلغت النسبة بين الأطفال والمراهقين الذين كانت أعمارهم (من 4 إلى 14 عامًا) 71%، فيما بلغت نسبة النساء ممن كان لديهن تصور سلبي عن حالتهن الصحية 30% مقارنة بـ 25% بين الرجال من البالغين (15 عامًا فأكثر).

وكشفت نتائج نشرة إحصاءات صحة المرأة والرعاية الإنجابية لعام 2023م، أن نسبة التغطية الصحية التي وفرها التأمين الصحي الخاص أثناء الحمل والولادة للولادات الأخيرة في المملكة بلغت 26%، فيما بلغت نسبة من تحملوا تكاليف تقديم الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة على نفقتهم الخاصة 13.5، وبلغت نسبة الأمهات اللاتي قمن بأربع زيارات على الأقل لأحد مقدمي الرعاية الصحية قبل الولادة 88.8%. وأظهرت نتائج النشرة، أن نسبة الولادات التي أشرف عليها إخصائيون صحيون مهرة بلغت 99. headtopics.com

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