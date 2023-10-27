الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية بغزة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الجمعة بالموافقة على هدنة إنسانية يتم تطبيقها فورا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية"حماس"، وطالبت بإدخال المساعدات إلى قطاعيأتي هذا ضمن مشروع قرار صاغته الدول العربية. ورغم أن القرار ليس ملزما لكن له أهمية سياسية كبيرة ويعكس التوجهات العالمية في وقت يكثف فيهوتم تمرير القرار بأغلبية 120 صوتا، وامتناع 45 عن التصويت، إلى جانب معارضة 14 منهم الاحتلال والولايات المتحدة.

وأثارت نتيجة التصويت غضب مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة، وقال إن المنظمة ليس لها شرعية، بعد تبني الجمعية العامة لقرار بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

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الدول التي صوتت لصالح وضد قرار المشروع العربي حول الحرب في غزةتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

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الأمم المتحدة تصوت بأغلبية كبيرة على 'هدنة إنسانية فورية' بغزةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

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