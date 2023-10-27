الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء العقاب الجماعي على سكان غزة

المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني قالت إن 2.2 مليون شخص محاصرين في غزة يواجهون "كارثة إنسانية".طالبت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، إسرائيل بوضع حد فوري لـ"العقاب الجماعي" الذي تفرضه على سكان غزة، مشددة أن العقاب الجماعي يعتبر جريمة حرب.

وفي الموجز الصحفي الأسبوعي، الجمعة، في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، تطرقت شمداساني إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقالت:"يجب على إسرائيل أن تضع حدا فوريا للعقاب الجماعي الذي تفرضه على جميع سكان غزة. فالعقاب الجماعي جريمة حرب".ومنذ 21 يوما يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء سكنية بأكملها، وقتلت 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسناً، وأصابت 18484 شخصا، إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض معظمهم مدنيون.

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