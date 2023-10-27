الأمم المتحدة تؤكد صحة حصيلة القتلى الصادرة عن وزارة الصحة في غزة بعد تشكيك أمريكي

أكدت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أعداد القتلى الصادرة عن وزارة الصحة التابعة لحركة 'حماس' في قطاع غزة أثبتت 'مصداقيتها' في نزاعات سابقة، وذلك بعدما شكّكت واشنطن بحصيلة الحرب الحالية..

وأدى القصف الإسرائيلي المكثف لليوم العشرين على قطاع غزة إلى مقتل أكثر من سبعة آلاف فلسطيني، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، وذلك منذ العملية النوعية التي نفذتها حركة 'حماس' في 7 من أكتوبر داخل 'إسرائيل'، وأسفرت عن مقتل 1400 شخص، وفق آخر حصيلة رسمية.

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الصحة الفلسطينية تصدر تحديثا لأعداد الضحايا في قطاع غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد القتلى منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر إلى 6600. اقرأ أكثر ⮕

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'الصحة' في غزة تنشر أسماء 7 آلاف قتيل جراء القصف الإسرائيلي ردا على تشكيك بايدن بأرقام الضحايانشرت وزارة الصحة التابعة لحماس، تقريرا تفصيليا بأسماء أكثر من سبعة آلاف فلسطيني من ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك غداة تشكيك الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحصيلة المعلنة. اقرأ أكثر ⮕