الأمير فهد بن جلوي يلتقي بالبعثة السعودية في دورة الألعاب الباراآسيوية

زار رئيس البعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الباراآسيوية الرابعة نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مساء اليوم ، مقر البعثة السعودية، في قرية الرياضيين بهانغتشو، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي والأمين العام الرئيس التنفيذي للجنة الأستاذ عبدالعزيز باعشن وسعادة المستشار فهد القباع ومدير الوفد الأستاذ سلطان العنزي.

والتقى سموه باللاعبين واللاعبات وإداريي البعثة، ونقل لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الذي هنئهم بما تحقق من إنجازات وماحققوه من ميداليات حتى الآن، مشيداً بالأداء الذي قدموه خلال المنافسات.

ونوه سموه بجهود جميع أعضاء البعثة بمختلف مهامهم، مؤكداً أن إدارة البعثة تسعى لتوفير كافة سبل النجاح لتقديم مشاركة سعودية مميزة ووفق طموحات قيادتنا الرشيدة.

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