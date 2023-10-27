الأمم المتحدة: 'العقاب الجماعي' الذي تفرضه إسرائيل على غزة جريمة حرب

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، إن على"إسرائيل إنهاء العقاب الجماعي" الذي تفرضه على سكان غزة، مشددة على أن العقاب الجماعي يرتقي إلى مستوى جريمة حرب.

وأشارت المتحدثة الأممية إلى الكارثة الإنسانية التي تفتك بأكثر من 2.2 مليون فلسطيني محاصر في قطاع غزة لليوم الواحد والعشرين على التوالي. وفي السياق، قالت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في فلسطين لين هاستينغز، إن دولة الاحتلال تعارض بشكل علني إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى مناطق شمال قطاع غزة.

وأضافت خلال مداخلة افتراضية لها في المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الأمم المتحدة في جنيف حول العدوان الإسرائيلي على غزة، أن"قرابة الـ400 ألف فلسطيني بقوا في شمال القطاع جراء عمليات التهجير القسري التي تمارسها إسرائيل"، مشيرة إلى أن"الاحتلال يعارض إدخال أي مساعدات إنسانية إليهم". headtopics.com

وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن ارتقاء أكثر من 7326 شهيدا بينهم 2913 طفلا و1709 من النساء، وإصابة ما يزيد على الـ18 ألفا آخرين بجراح مختلفة، بالإضافة إلى 1650 مفقودا بينهم 940 طفلا لا يزالون تحت الأنقاض، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.وسائل إعلام عبرية: إصابة 3 إسرائيليين بسقوط صاروخ أطلق من غزة على مبنى في تل أبيبجيش الاحتلال: صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء وسط "إسرائيل"

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