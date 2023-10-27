الأمن الأردني يفض تظاهرة بالقرب من سفارة الاحتلال (فيديو)

وتداول نشطاء لقطات مصورة، لقيام الأمن الأردني، بمنع المتظاهرين، من التقدم باتجاه السفارة، في محيط مسجد الكالوتي بالعاصمة عمان، وسط أنباء عن اعتقال عدد من المشاركين في الاحتجاجات.

وأطلق الأمن الغاز المسيل للدموع، على المشاركين، لتفريقهم، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لحريق تسببت به إحدى القنابل في أحد المنازل بالمنطقة.🛑 الأمن الأردني يقوم بفض أحد التجمعات عند المسجد الكالوتي قرب سفارة الاحتلال، والمتظاهرين يتوجهون نحو الشوارع في محاولة للوصول للسفارة.‫ البيت الأبيض: نحن لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل‬

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