الأمم المتحدة تصوت بأغلبية كبيرة على 'هدنة إنسانية فورية' بغزة

وجاء القرار غير الملزم لكنه يتمتع بأهمية رمزية كبيرة، بأغلبية 120 صوتا، وامتناع 45 عن التصويت، إلى جانب معارضة 14 صوتا بينها إسرائيل والولايات المتحدة، من أصل 193 هم أعضاء المنظمة الدولية.المساعداتيأتي هذا ضمن مشروع قرار صاغته الدول العربية. ورغم أن القرار ليس ملزما لكن له أهمية سياسية كبيرة ويعكس التوجهات العالمية في وقت تكثف فيه إسرائيل عملياتها البرية في غزة ضمن ما تقول إنه رد على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وكتب الصفدي عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) ان شن حرب برية على قطاع غزة سيتمخض عن"كارثة إنسانية ملحمية الأبعاد". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة تدعم وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود والكهرباء إلى المدنيين هناك. أوضح أنه قد تكون هناك حاجة لأكثر من وقف مؤقت واحد للعمليات الإسرائيلية في غزة

وذكر كيربي أيضا أنه إذا كان إخراج"الرهائن" من غزة يتطلب وقفا مؤقتا في أماكن معينة، فإن الولايات المتحدة تدعم ذلك، لكن أكد في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تضع خطوطا حمراء أمام العمليات العسكرية الإسرائيلية. headtopics.com

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