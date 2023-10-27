الأمطار تغسل وجه عروس البحر الأحمر وتشل حركة السير في عدد من المواقع

هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من عروس البحر الأحمر (جدة)؛ ما أدى لتكوُّن بعض التجمعات المائية التي شلت حركة السير في مدخل المدينة الجنوبي، وتحديدًا جهة المعارض، وبعض المواقع بطريق الحرمين، وعدد من الأحياء بشرق وجنوب وغرب وشمال المحافظة..وبدورها انتشرت فِرق الدفاع المدني والجهات الأمنية والإسعافية لمباشرة أي بلاغات قد تُسجَّل، فيما هرعت أمانة المحافظة لتنظيف الطرق من مخلفات السيول، وشفط المستنقعات المائية.

هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من عروس البحر الأحمر (جدة)؛ ما أدى لتكوُّن بعض التجمعات المائية التي شلت حركة السير في مدخل المدينة الجنوبي، وتحديدًا جهة المعارض، وبعض المواقع بطريق الحرمين، وعدد من الأحياء بشرق وجنوب وغرب وشمال المحافظة..وبدورها انتشرت فِرق الدفاع المدني والجهات الأمنية والإسعافية لمباشرة أي بلاغات قد تُسجَّل، فيما هرعت أمانة المحافظة لتنظيف الطرق من مخلفات السيول، وشفط المستنقعات المائية.

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