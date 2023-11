الأول من نوعه.. تأهل 'سبل' لجائزة أفضل مكتب مشاريع في العالم

ويعكس تطبيقًا والتزامًا بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات، وتحسين أداء المشاريع، لتمكين التحول والدعم المستمر والذي كان له دور كبير في تحقيق البريد السعودي"سبل" العديد من الجوائز.ويتوج هذا الإنجاز سلسلة من الإنجازات السابقة لسبل، ويعكس سعيها الحثيث لتطوير الأفراد والأقسام المختلفة التي تندرج تحت منظومتها لمواكبة أحدث وأفضل الممارسات في جميع الخدمات والمنتجات وأساليب الإدارة وتنفيذ الأعمال والإشراف عليها وتقديمها للعالم.

وسيدعم هذا الأمر ويشجع القطاعات المختلفة للارتقاء بجودة الأعمال وإدارتها على جميع الأصعدة، وتمكين خطة تحول المملكة إلى مركز لوجستي عالمي في إطار رؤية المملكة 2030. تأهلت مؤسسة البريد السعودي"سبل" للمنافسة على لقب أفضل مكتب إدارة مشاريع في العالم، وذلك بعد حصولها على جائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع على مستوى قارة آسيا والمحيط الهادئ.

