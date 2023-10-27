الأمم المتحدة: 70%من المنشآت الصحية في السودان خارج الخدمة

وفي التاسع من الشهر الجاري، سقطت قذائف على مستشفى الناو، وهي واحدة من آخر المستشفيات التي لا تزال تعمل في أم درمان ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بينما كان طاقم طبي يقوم برعاية المرضى.

وقال إن أربع قذائف أخرى انفجرت قرب المستشفى، ما أسفر عن مقتل شخصين آخرين، وقصفت محطة لمعالجة المياه فيوأكدت خطورة حدوث اضطراب بإمدادات المياه على نحو خاص على ضوء تفشي للكوليرا وظهور أكثر من 1600حالة في السودان، كما أصبح أكثر من 70%من المنشآت الصحية خارج الخدمة.وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص في القتال أو العنف ضد المدنيين مع حلول منتصف الشهر الجاري.

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