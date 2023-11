الأمم المتحدة: غارات إسرائيل على مخيم جباليا 'قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب'

ويأتي بيان الأمم المتحدة بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي أن الانفجار الذي وقع في حي الفلوجة بمخيم جباليا للاجئين يوم الأربعاء كان بسبب غارة جوية، في أعقاب غارة جوية، الثلاثاء. واستهدفت الغارتان الجويتان حركة "حماس"، بحسب الجيش الإسرائيلي، الذي قال، في بيان، الأربعاء، إن طائراته "قصفت مجمع قيادة وسيطرة لحماس في جباليا"، مضيفا أنه "تم القضاء على إرهابيي حماس في الغارة".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: CNNARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: الأمم المتحدة: هجمات إسرائيل على مخيم جباليا قد ترقى إلى «جرائم الحرب»قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إن الهجمات الإسرائيلية على مخيم جباليا في قطاع غزة قد ترقى إلى مستوى «جرائم الحرب».

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: مفوضية حقوق الإنسان: الغارات على مخيم جباليا للاجئين في غزة قد ترقى إلى جريمة حربأعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن 'مخاوف جدية' بشأن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا شمال غزة، مشيرا إلى أنها 'هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب'.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

TRTARABI: 'يرقى لجرائم حرب'.. تنديدات أممية واسعة عقب القصف الإسرائيلي لمخيم جباليالاقى العدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، تنديداً أممياً واسعاً، إذ اعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه 'قد يرقى إلى جرائم حرب'.

مصدر: TRTArabi | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: الأمم المتحدة: قصف مخيم جباليا قد يرقى إلى جرائم حرباعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان، الأربعاء، أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة 'قد يرقى إلى جرائم حرب'.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

AL_JAZIRAH: الأمم المتحدة: قصف مخيم جباليا قد يرقى إلى جرائم حربصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف

مصدر: al_jazirah | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: الأمم المتحدة تندد بـ'فظاعة' القصف الإسرائيلي على 'جباليا'نددت الأمم المتحدة، الأربعاء، بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة وأوقعت عشرات القتلى من الفلسطينيين في هجوم قالت إسرائيل إنه استهدف قياديا في حماس.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕