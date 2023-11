الأمم المتحدة: هجمات إسرائيل على مخيم جباليا قد ترقى إلى «جرائم الحرب»

واليوم شن الجيش الإسرائيلي هجوماً جديداً على المخيم، وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنه أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأفادت الوزارة في بيان عن «عشرات الشهداء والجرحى في قصف طائرات الاحتلال مربعاً سكنياً بمنطقة الفالوجا في مخيم جباليا».

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على القصف، الأربعاء، لكنه أكد أمس أنه قصف المخيم، قائلاً إن الغارة استهدفت القيادي في «حماس» إبراهيم بياري الذي عرفّه بأنه أحد المسؤولين عن هجمات حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأخير شعر «بالفزع» من القصف الإسرائيلي «على مناطق سكنية في مخيم جباليا للاجئين المكتظ بالسكان». وكما هي العادة في أوساط القيادات السياسية والأمنية في إسرائيل، لا يتم تقبل الأمر بروح الكبرياء القيادي. فإذا وافقوا على صفقة، إنما يفضلون الظهور كمن تعرض لعملية إجبار، مع أن الديانة اليهودية تعدُّ فداء الأسرى قيمة عليا عند الله. وحتى عندما كانوا يوافقون على صفقات تبادل في الماضي، لا يحسنون التصرف كقادة تهمهم حياة أبنائهم فيتنازلون عن آلاف الأسرى الفلسطينيين مقابل إعادة الأبناء الغالين.

ولكن، إذا كانت قصص الاعتداءات في الخارج لن تبقى في الستر بفضل شبكات التواصل الاجتماعي، فإن ما يجري في السجون تحيطه أسوار على أسوار، وزنازين في قلب زنازين. وهم يستطيعون تنفيذ أعمال القمع والتنكيل والاضطهاد في ظل تعتيم شديد.من الصعب تحديد عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية اليوم؛ لأن عمليات الاعتقال مستمرة بشكل يومي. لكن عددهم حتى ما قبل اندلاع الحرب، بلغ 5200.

ويبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو، 23 أسيراً، أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: مفوضية حقوق الإنسان: الغارات على مخيم جباليا للاجئين في غزة قد ترقى إلى جريمة حربأعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن 'مخاوف جدية' بشأن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا شمال غزة، مشيرا إلى أنها 'هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب'.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: الأمم المتحدة: قصف مخيم جباليا قد يرقى إلى جرائم حرباعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان، الأربعاء، أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة 'قد يرقى إلى جرائم حرب'.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

AL_JAZIRAH: الأمم المتحدة: قصف مخيم جباليا قد يرقى إلى جرائم حربصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف

مصدر: al_jazirah | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الأمم المتحدة تندد بـ'الفظاعات' الجديدة جراء القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزةنددت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة وأوقعت عشرات القتلى من الفلسطينيين في هجوم زعمت إسرائيل من خلاله أنه استهدف قياديا في حركة حماس.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: الأمم المتحدة تندد بـ'فظاعة' القصف الإسرائيلي على 'جباليا'نددت الأمم المتحدة، الأربعاء، بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة وأوقعت عشرات القتلى من الفلسطينيين في هجوم قالت إسرائيل إنه استهدف قياديا في حماس.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: إسرائيل قصفت مخيم جباليا ومحيطه بمتفجرات تعادل مرة ونصف قنبلة هيروشيما | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارإسرائيل قصفت مخيم جباليا ومحيطه بمتفجرات تعادل مرة ونصف قنبلة هيروشيما ما زالت أصداء قصف مخيم جباليا تهز العالم، فيما وصف مسؤولون فلسطينيون حجم المتفجرات التي

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕