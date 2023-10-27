الأكثر غزارةً.. هطولات وبرد على العاصمة المقدسة والجهات تستنفر ميدانيًا

شهدت العاصمة المقدسة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، شملت الأجزاء الشرقية من العاصمة المقدسة مصحوبة بزخات من البرد..

وتركزت الأمطار في بدايتها على شرق العاصمة المقدسة، ثم استمرت لتشمل أغلب أجزاء العاصمة المقدسة؛ حيث تعد الأمطار الأكثر غزارة خلال الأيام الماضية..وتسببت غزارة الأمطار في استنفار الجهات الأمنية والخدماتية، وأكد الدفاع المدني بمكة المكرمة أنه يتابع الحالة المطرية ميدانيًا.

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