الأمم المتحدة: المساعدات التي وصلت غزة مجرد فتات غير كاف

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني، أن العدد الضئيل من شاحنات المساعدات التي وصلت إلىوشدد لازاريني، على ضرورة تدفق المساعدات بشكل متواصل، مع ضرورة وقف إطلاق النار لضمان وصول هذه المساعدات إلى المحتاجين إليها.يحذر من أن النظام الإنساني في غزة يواجه "انهيارا كاملا مما يؤدي إلى عواقب لا يمكن تصورها على أكثر من مليوني مدني".

من جانبه، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، سامر عبد الجابر -في المؤتمر الصحفي الدوري في جنيف لوكالات الأمم المتحدة-: "إن اثنين فقط من المخابز المتعاقدة مع البرنامج يعملان، بعد أن كان العدد 23 في بداية العملية، موضحًا أن الناس في غزة يصفون الوضع بأنه كابوس لا يستطيعون الاستيقاظ منه".

وتطرّق الجابر، إلى أن البرنامج لم يتمكن إلا من جلب أقل من 2 % من الغذاء المطلوب، واقتصر توزيع المساعدات على نصف مليون شخص في الملاجئ في غزة، مؤكداً أن هنالك 6 أشخاص مقابل كل شخص لا يحصلون على المساعدة اللازمة. headtopics.com

وسلّطت هاستينغز الضوء على صعوبة إيصال المساعدات إلى شمال غزة، الذي يخضع لأوامر الإخلاء وغارات جوية وظروف معيشية صعبة من قبل قوات الاحتلال، مشيرةً إلى دخول 74 شاحنة مساعدات عبر منفذ رفح منذ 21 أكتوبر، مقارنةً بدخول 450 شاحنة إلى غزة يومياً قبل الأزمة الراهنة.

اقرأ أكثر:

alyaum »

موسكو تصف تصويت الإمارات ضد مشروع القرار الأمريكي ولصالح الروسي بـ'اللحظة الفارقة'أكد نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن تصويت الإمارات ضد مشروع القرار الأمريكي ولصالح الروسي حول الوضع في غزة يظهر بوضوح الجهة التي تهدف إلى إحلال السلام. اقرأ أكثر ⮕

تركيا ترسل 213 طنا من المساعدات الإنسانية لقطاع غزةأعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات الجوية نقلت 213 طنا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على متن 9 طائرات، وصلت إلى مطار العريش المصري. اقرأ أكثر ⮕

برنامج الأغذية العالمي يكشف سبب تباطؤ تدفق المساعدات لغزةقالت سيندي مكين مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الخميس إن التفتيش المبالغ في صرامته للشاحنات عند معبر رفح من مصر إلى غزة أدى إلى تباطؤ تدفق المساعدات الإنسانية بشدة. اقرأ أكثر ⮕

مديرة برنامج الأغذية: التفتيش الصارم على معبر رفح يعرقل تدفق المساعدات إلى غزةأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الخميس أن التفتيش المبالغ في صرامته للشاحنات عند معبر رفح من مصر إلى غزة أدى إلى تباطؤ تدفق المساعدات الإنسانية كثيرا. اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى 'ممرات إنسانية' لوصول المساعدات إلى غزةالاتحاد الأوروبي يدعو إلى 'ممرات إنسانية' لوصول المساعدات إلى غزة اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل وافقت على تأجيل عمليتها البرية في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةإسرائيل وافقت على تأجيل عمليتها البرية في غزة حذرت الولايات المتحدة، إسرائيل مرارًا وتكرارًا من الصعوبات التي سيواجهها الجنود الإسرائيليون عند دخولهم إلى غزة، اقرأ أكثر ⮕