الأهلي المصري يفشل في بلوغ نهائي الدوري الأفريقي أمام صنداونز

وشهدت المواجهة طرد اللاعب الأرجنتيني مينديتا قبل ست دقائق من النهاية لكن الأهلي لم يتمكن من استثمار النقص العددي. وطالب الأهلي بركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع إلا أنّ الحكم قرّر إكمال اللعب بالرغم من عودته إلى تقنية الفيديو.ونجح صنداونز في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة تواليا في البطولة، ليصبح على بعد خطوة من التتويج بلقب النسخة الأولى من الدوري الإفريقي عندما يواجه في النهائي فريق الوداد البيضاوي المغرب الذي تأهل على حساب الترجي التونسي..

