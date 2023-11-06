الأهلي يتقدم على الرياض بهدفين نظيفين في الشوط الأول

أنهى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الشوط الأول من مباراته ضد ضيفه الرياض متقدمًا بهدفين نظيفين في المباراة الجارية بينهما الآن بالجولة 12 من دوري روشن السعودي. سجل ثنائية الأهلي في الشوط الأول بمرمى الرياض كل من فراس البريكان و غابرييل فيغا في الدقيقتين 2 و 26 .صن داونز الجنوب أفريقي يفوز على الأهلي المصري في ذهاب قبل نهائي الدوري الأفريقي

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ALMOWATENNET: الأخدود يُنهي الشوط الأول بهدفين في أبها | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالأخدود يُنهي الشوط الأول بهدفين في أبها انتهى الشوط الأول من مباراة أبها ضد الأخدود بتقدم الأخير بنتيجة 2-1 وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن

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ALMOWATENNET: النصر يتفوق على الخليج بهدف رونالدو في الشوط الأول | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالنصر يتفوق على الخليج بهدف رونالدو في الشوط الأول انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والخليج في الجولة الـ12 من دوري روشن، بتقدم العالمي بهدف دون رد.

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ALMOWATENNET: الأهلي السعودي يستعيد عافيته بثلاثية في الرياض | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالأهلي السعودي يستعيد عافيته بثلاثية في الرياض وفي الشوط الثاني، أضاف الأهلي السعودي الهدف الثالث عبر اللاعب الجزائري رياض محرز في الدقيقة الـ52.

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ALMOWATENNET: ثنائية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد المقاولون | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةثنائية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد المقاولون وخلال الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد المقاولون، ضغط النادي الأهلي بكل قوة لينجح عبر نجمه طاهر محمد طاهر في إحراز

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AKHBAAR24: 'النصر' يعبر 'الخليج' بثنائيةتقدم النصر على نظيره الخليج بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة بدوري روشن

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ALMOWATENNET: محرز وفيرمينو يقودان تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرياض | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةمحرز وفيرمينو يقودان تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرياض استقر المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، على تشكيل الأهلي ضد الرياض، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث

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