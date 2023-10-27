الألعاب القتالية العالمية.. 43 ميدالية سعودية.. وانطلاق التايكوندو غدًا

واصلت الألعاب السعودية زيادة رصيدها من الميداليات المتنوعة في في دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023" بعد أن حصدت اليوم الجمعة 3 ميداليات (ذهبيتان وفضية) جاءت بواسطة فريق المبارزة حيث جاءت الذهبية الأولى عن طريق أحمد القديحي وعادل المطيري ومحمد العمرو وعبدالله المنسف، وانتزعت السيدات الذهبية الثانية في سلاح السيبر عن طريق الحسناء الحماد وعهد المعمر وربى المصري ودانة القحطاني، فيما نالت سيدات الأخضر فضية سلاح الشيش عن طريق لين الفوزان وأناهيد الخيبري وشوق الخميسي ولميد المري...

من جهة أخرى توج الأمير سلطان بن فهد بن سلمان عضو اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أبطال الملاكمة والركل بحضور أحمد الطويان رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل.اختتمت اليوم منافسات الملاكمة والركل، بعد 3 أيام من المنافسات، وأسفرت النتائج في فئة "لو كيك"، عن حصد الأذربيجاني أمين جولييف ذهبية وزن تحت 60 كجم، والقيرغستاني أبرور حكيموف ذهبية وزن تحت 71 كجم، والبرازيلي لوكاس رافاييل دوس سانتوس ذهبية وزن تحت 81 كجم للرجال.

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المنتخب السعودي رجال يتأهل لنهائي المبارزة بدورة الألعاب العالمية القتاليةتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي منافسات رجــال الســايبـر في المبارزة بدورة الألعاب العالمية القتالية. اقرأ أكثر ⮕

الألعاب القتالية العالمية.. 40 ميدالية سعودية .. وإشادة بإنجازات السيدات السعودياترفعت السعودية رصيدها من الميداليات في دورة الألعاب العالمية القتالية 'الرياض 2023' إلى 40 ميدالية، بعد أن حققت المبارزة اليوم الخميس ذهبية سلاح الابيه (رجال)عن طريق حسين الطويل وفيصل عابد وجواد الداود وأحمد آل حسين، في ختام منافسات اليوم السابع للدورة التي تستضيفها قاعة أرينا بجامعة الملك سعود بالرياض، وفضية سلاح الابيه (سيدات) عن طريق ضي العميري... اقرأ أكثر ⮕

رئيس الألعاب العالمية القتالية: أداء السعوديات «هائل»وصف ستيفان فوكس، نائب رئيس منظمة «سبورت أكورد»، رئيس الألعاب العالمية القتالية، الميداليات التي حصلت عليها اللاعبات السعوديات في الدورة الحالية بالإنجاز الهائل. اقرأ أكثر ⮕

المبارزة السعودية تحصد الذهب في دورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023”صحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕

المبارزة السعودية تحصد الذهب في العالمية القتاليةالمبارزة السعودية تحصد الذهب في العالمية القتالية اقرأ أكثر ⮕

دورة الألعاب القتالية 'الرياض 2023': المبارزة السعودية تحصد الذهبسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕