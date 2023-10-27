الأمن المصري فض تظاهرات ضد على العدوان على غزة (شاهد)

وتسببت إجراءات الأمن المصري، في تفرق المصلين، إلى المساجد في المنطقة المحيطة، لكن ذلك لم يمنع من خروج تظاهرات محدودة، ردد فيها المشاركون هتافات تضامنية مع فلسطين وغزة.October 27, 2023المتحدث باسم جيش الاحتلال: القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة

وتسببت إجراءات الأمن المصري، في تفرق المصلين، إلى المساجد في المنطقة المحيطة، لكن ذلك لم يمنع من خروج تظاهرات محدودة، ردد فيها المشاركون هتافات تضامنية مع فلسطين وغزة.October 27, 2023المتحدث باسم جيش الاحتلال: القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة

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قصف عنيف على غزة.. هل يمهد الاحتلال للهجوم البري؟شن طيران الاحتلال في الساعات الأخيرة، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، منذ بدء العدوان على غزة، في الـ 7 من أكتوبر الجاري، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت. اقرأ أكثر ⮕

أردوغان يستفز إسرائيل.. حماس ليست تنظيما إرهابيا بل حركة تحررلا ينبغي لأحد أن ينتظر أن تظل تركيا صامتة على العنف ضد غزة يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي ازدادت لهجته ضد إسرائيل مع دخول الحرب على غزة أسبوعها الثالث اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن يفشل في تبني قرارين 'أمريكي وروسي' بشأن العدوان على غزةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

أجواء 'التشاؤم' تخيم على 'دافوس الصحراء' في ظل تصاعد العدوان على غزةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يصعّد حصاره على القدس منذ العدوان على غزةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

السيسي يحدد 'المخرج الوحيد' للوضع المتأزم في غزةاعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم في غزة هو العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. اقرأ أكثر ⮕