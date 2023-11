الأمم المتحدة: قصف مخيم جباليا قد يرقى إلى جرائم حرب

وجاء في منشور للمفوضية على منصة "إكس" أنه "نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيموأفادت الوزارة في بيان عن "عشرات الشهداء والجرحى في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بمنطقة الفالوجا في مخيم جباليا".

وأكد الدفاع المدني أن هذا القصف الجديد أدى إلى مقتل "عائلات بأكملها" في المخيم الأكبر في قطاع غزة والذي يبلغ عدد سكانه 116 ألف نسمة. ويوم الثلاثاء، أكد الجيش الثلاثاء أنه قصف المخيم، قائلا إنها استهدفت القيادي في حماس إبراهيم بياري الذي عرفّه بأنه أحد المسؤولين عن هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر.

وأدى القصف الثلاثاء إلى مقتل العشرات في جباليا. وأظهر مقطع فيديو 47 جثة على الأقل مكفّنة على الأرض في باحة مستشفى بعد انتشالها من تحت الأنقاض.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأخير شعر "بالفزع" من القصف الإسرائيلي "على مناطق سكنية في مخيم جباليا للاجئين المكتظ بالسكان".

ووفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس، قُتل جراء القصف الإسرائيلي على القطاع 8796 شخصا، بينهم 3648 طفلا، منذ بداية الحرب مع إسرائيل.وجاء في منشور للمفوضية على منصة "إكس" أنه "نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيموأفادت الوزارة في بيان عن "عشرات الشهداء والجرحى في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بمنطقة الفالوجا في مخيم جباليا".

وأكد الدفاع المدني أن هذا القصف الجديد أدى إلى مقتل "عائلات بأكملها" في المخيم الأكبر في قطاع غزة والذي يبلغ عدد سكانه 116 ألف نسمة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SKYNEWSARABIA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: مفوضية حقوق الإنسان: الغارات على مخيم جباليا للاجئين في غزة قد ترقى إلى جريمة حربأعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن 'مخاوف جدية' بشأن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا شمال غزة، مشيرا إلى أنها 'هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب'.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: قصف إسرائيلي على مخيم جباليا يخلف مقتل أكثر من 100 شخصخلف قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، الثلاثاء، مقتل وإصابة أكثر من 250 شخصا.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: دمار هائل في حي بمخيم جباليا بعد قصفه من قبل القوات الإسرائيليةمشاهد للدمار الكبير الذي تعرضت له مباني سكنية في منطقة مخيم جباليا بعد قصف إسـ،رائيلي.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: إسرائيل قصفت مخيم جباليا ومحيطه بمتفجرات تعادل مرة ونصف قنبلة هيروشيما | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارإسرائيل قصفت مخيم جباليا ومحيطه بمتفجرات تعادل مرة ونصف قنبلة هيروشيما ما زالت أصداء قصف مخيم جباليا تهز العالم، فيما وصف مسؤولون فلسطينيون حجم المتفجرات التي

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

BBCARABIC: مخيم جباليا.. قصف إسرائيلي على أكبر مخيم للاجئين في قطاع غزةمخيم جباليا.. قصف إسرائيلي على أكبر مخيم للاجئين في قطاع غزة

مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: الأمم المتحدة تندد بـ'فظاعة' القصف الإسرائيلي على 'جباليا'نددت الأمم المتحدة، الأربعاء، بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة وأوقعت عشرات القتلى من الفلسطينيين في هجوم قالت إسرائيل إنه استهدف قياديا في حماس.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕