الأمم المتحدة تعتمد قرار 'هدنة فورية' بغزة.. حماس ترحب والاحتلال يصفه بـ'المشين'

وتمت الموافقة على مشروع القرار الذي قدمه ما يقرب من 50 دولة، بما في ذلك تركيا وفلسطين ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بأغلبية 120 صوتا مقابل رفض 14، مع امتناع 45 دولة عن التصويت، بينهما العراق وتونس.

ويعرب مشروع القرار الذي تم تبنيه خلال الجلسة الطارئة الخاصة العاشرة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن"القلق البالغ" إزاء"التصعيد الأخير للعنف".وأدان القرار "جميع أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير".

من جانبه، صف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الجمعة تصويت الجمعية العامة على القرار بأنه "مشين"، مخاطبا من أيدوا القرار"عار عليكم". وقال جلعاد اردان"إنه يوم مظلم للأمم المتحدة والإنسانية"، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل استخدام"كل السبل" المتاحة لها بهدف"إنقاذ العالم من الشر الذي تمثله حماس" و"إعادة الرهائن" الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية في القطاع. headtopics.com

اقرأ أكثر:

Arabi21News »

الأمم المتحدة تعتمد مشروع القرار العربي بشأن غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالأمم المتحدة تعتمد مشروع القرار العربي بشأن غزة طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بغالبية كبيرة بـ'هدنة إنسانية فورية'، في اليوم الحادي والعشرين من اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرار 'هدنة إنسانية فورية' بغزةالقرار الذي قدمته حوالي 50 دولة تمت الموافقة عليه بأغلبية 120 صوتا مقابل رفض 14 - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة: الدينا فيها خير والشعب الفلسطيني ليس يتيماقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تعليقا على تبني الجمعية العامة لمشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية بغزة، 'الدينا فيها خير والشعب الفلسطيني ليس يتيما'. اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة تصوت بأغلبية كبيرة على 'هدنة إنسانية فورية' بغزةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة في ‫غزةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

«الأمم المتحدة» تعتمد قراراً يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في ‫غزة‬اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة في ‫غزة‬ بأغلبية 120 عضواً. اقرأ أكثر ⮕