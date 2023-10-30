الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره أمام أبها غدا

عندما يستضيفه على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في مباراة تميل الكفة خلالها لمصلحة صاحب الأرض والجمهور .وبعد خسارته في الدوري أمام الهلال وتراجعه للمركز الخامس، يسعى الأهلي لمصالحة جماهيره وتجاوز عقبة أبها خصوصاً وأنه يمتلك لاعبين مميزين في جميع الخطوط .

أما أبها فعلى الرغم من فوزه على الشباب إلا أنه يحتل مركز متأخر بسبب نتائجه السلبية في الكثير من المباريات، ويحاول استثمار فوزه على الشباب ليكون دافعاً للاعبيه لتحقيق الفوز والعودة ببطاقة التأهل .

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