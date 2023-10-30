الأهلي يفتقد هندي وأبانيز ضد «الرياض»

يغيب المدافعان في فريق الأهلي عبدالباسط هندي، وأبانيز عن مباراة الرياض الأحد القادم، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن مباريات الجولة (12) من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك عقب حصولهما على الإنذار الرابع في مواجهة الهلال في «كلاسيكو» الجولة (11)، والتي أقيمت على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض وانتهى لصالح الزعيم (3/‏1).

وستكون عودة الثنائي عبدالباسط هندي وأبانيز للمشاركة مع الفريق الأهلاوي في مباراة ضمك (الخميس) التاسع من نوفمبر القادم، على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن الجولة (13) في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسيعمل المدرب يسله على تجهيز البديلين المناسبين اللذين سيعوضان الغائبين في مواجهة الرياض القادمة في الدوري.

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