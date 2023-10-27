الأونروا: غزة 'جحيم على الأرض'

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من وقوع المزيد من الوفيات في غزة بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، اليوم الجمعة: "سكان غزة يموتون بالفعل جراء الضربات الصاروخية، وقريبا، سيموت كثيرون آخرون من عواقب الحصار".يحذر من أن النظام الإنساني في غزة يواجه "انهيارا كاملا مما يؤدي إلى عواقب لا يمكن تصورها على أكثر من مليوني مدني".

أوضح لازاريني، أن هناك نقص في إمدادات الغذاء والماء والأدوية، وأن الطرق في غزة تغمرها مياه الصرف الصحي، فيما وصف الوضع في القطاع بأنه "مأساة إنسانية" و"جحيم على الأرض". يشار إلى أن الوضع في غزة كان سيئا بالفعل قبل بدء الحرب، حيث يعتمد نحو 3ر1 مليون شخص على المساعدات الإنسانية. headtopics.com

وقال لازاريني، إن الأونروا خفضت بالفعل استهلاك الوقود بشكل كبير مع تزايد ندرته، وأضاف أن المساعدات التي وفرتها بضع عشرات من الشاحنات التي وصلت إلى غزة حتى الآن تشتت الانتباه عن المشاكل الحقيقية.

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