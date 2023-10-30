الأجهزة الأمنية اللبنانية تعثر على راجمة صواريخ في حاصبيا (صور)

" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية"طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة"حماس" يوم 7 أكتوبر.

وصباح اليوم الاثنين، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط موقع الراهب وأطراف بلدة عيتا الشعب. كما قصف الجيش الإسرائيلي بالقنابل الحارقة والمضيئة بلدتي شبعا وبسطرة.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.

تداولت صفحات إخبارية اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر وصول الدبابات الإسرائيلية إلى شارع صلاح الدين في غزة.رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على تغريدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الساخرة حول القواعد العسكرية الأمريكية المحيطة إيران.دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيري وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة. headtopics.com

كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.إطلاق قذائف من لبنان تجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل.. (فيديو+صور)

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /29.10.2023/ أعلنت كتائب القسام في لبنان مساء اليوم الأحد أنها"قصفت مغتصبة"نهاريا" شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة".أكد الكاتب بمجلة"فوربس" ديفيد إكس أن الطائرات المسيرة الروسية تشكل تهديدا كبيرا للدبابات العاملة في صفوف قوات كييف إبان تحركها نهارا خارج المخابئ وفي الحقول وعلى طول الطرق.قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن ليس لها خطط لإرسال قوات إلى إسرائيل أو قطاع غزة. headtopics.com

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'سيجار وشمبانيا'.. هجوم لاذع على نتنياهو بعد تنصله من الفشل الأمني في 7 أكتوبرشنت المعارضة الإسرائيلية هجوما لاذعا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تنصله من الفشل، وإلقاء المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر على الأجهزة الأمنية والاستخبارات. اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو يتنصل من مسؤولية هجمات حماس.. اتهم قادة الأمن في تغريدة محذوفةحذف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد تغريدة على منصة 'إكس' هاجم فيها قادة الأجهزة الأمنية حول هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتو اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو يتنصل من هجمات حماس.. اتهم الأمن في تغريدة محذوفة أثارت عاصفةحذف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تغريدة على منصة 'إكس'، هاجم فيها قادة الأجهزة الأمنية حول هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أ اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تقصف أهدافاً في سوريا رداً على إطلاق صواريخأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه قصف أهدافاً عدة في سوريا؛ رداً على إطلاق صواريخ. اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو يتهم أجهزة الأمن بالفشل ويثير جدلاً وغضباً وانقسامات واسعة بإسرائيلأثار اتهام نتنياهو رؤساء الأجهزة الأمنية بالوقوف خلف الفشل الذي تسبب في عملية طوفان الأقصى جدلاً واسعاً في إسرائيل، فيما دعاه عضو مجلس الحرب بيني غانتس إلى سحب أقواله. اقرأ أكثر ⮕

رئيس «الشاباك» يمنع عناصره من التعليق والتفاعل مع انتقادات نتنياهووجّه رئيس جهاز «الشاباك» رونان بار رسالة اليوم الاثنين إلى جميع عناصر الجهاز يدعوهم فيها إلى عدم التفاعل أو التعليق على تصريحات نتنياهو حول الأجهزة الأمنية. اقرأ أكثر ⮕