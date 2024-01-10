الأخضر السعودي يعود لنهائيات كأس آسيا للمرة الحادية عشرة

يعود الأخضر السعودي للمرة الحادية عشرة إلى نهائيات كأس آسيا، وذلك خلال البطولة الثامنة عشرة التي تستضيفها قطر من 12 يناير إلى 10 فبراير، ويلعب الأخضر فيها في المجموعة السادسة إلى جانب عمان وقيرغستان وتايلاند، واستنادًا إلى تاريخ المنتخب السعودي على شبكة الإنترنت، فإن أول مشاركة للأخضر كانت في النسخة الثامنة بسنغافورة 1984م رغم أنه شارك في تصفيات النسخة السادسة التي استضافتها إيران 1976 ورغم تأهله إلا أنه انسحب من المشاركة في النهائيات.





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