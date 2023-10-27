الأردن.. مسيرة تضامن مع غزة تطالب بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

شارك آلاف الأردنيين، الجمعة، بمسيرة تضامنية مع قطاع غزة، طالبت بإلغاء اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول أن الوقفة انطلقت من أمام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة، بدعوة من قوى حزبية وشعبية، وصولاً إلى ساحة النخيل (تبعد عن المسجد مسافة 1000 م)وهتف المشاركون"وادي عربة مش (ليس) سلام، وادي عربة استسلام".وهتفوا"الشعب يريد تحرير فلسطين"، و""أبو عبيدة يا حبيب.. أضرب أحرق تل أبيب"، و"اهتف سمّع كل الناس.. كل الأردن مع حماس"، وغيرها من الهتافات الأخرى.

ورفعوا لافتات كتب عليها"طوفان الأقصى معركتنا جميعاً"، و"لا تعتاد المشهد.. لا تعتاد الخبر..لا تألف فتتلف". ومنذ 21 يوما يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء سكنية بأكملها، وقتلت 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسناً، وأصابت 18484 شخصا، إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض معظمهم مدنيون. headtopics.com

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