الأسر الأمريكية: النفقات تفوق الدخل .. الاقتصاد جيد على الورق

يقول نحو 2 من كل 3 أمريكيين إن نفقات أسرهم ارتفعت خلال العام الماضي، لكن نحو 1 من كل 4 فقط يقولون إن دخلهم ارتفع في الفترة نفسها، وفقا لاستطلاع جديد أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز نورك لأبحاث الشؤون العامة.
وقال ستيف شابيرو الذي يعمل مهندس صوت في بيتسبرغ، إنه كان ينفق نحو 100 دولار أسبوعيا على البقالة قبل العام الماضي، لكنه الآن ينفق ما يقرب من 200 دولار.ويقول نحو 8 من كل 10 أمريكيين إن ديون أسرهم الإجمالية أعلى أو تقريبا كما كانت قبل عام، ويقول نحو النصف أن لديهم حاليا ديون بطاقات الائتمان، ويتعامل 4 من كل 10 مع قروض السيارات، ونحو 1 من كل 4 لديهم ديون طبية، ويقول 15 في المائة أن مدخرات أسرهم زادت خلال العام الماضي.
ويقول نحو 3 من كل 10 أمريكيين إنهم تخلوا عن عملية شراء كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في العام الماضي. ما يقرب من 1 من كل 4 بالغين في الولايات المتحدة يعاني من ديون الطلاب، مع انتهاء فترة التوقف المؤقت للسداد على القروض الفيدرالية في عصر الوباء هذا الشهر، ما ساهم في الأزمة. headtopics.com
وأضاف :"علبة الحلوى التي كانت تكلف 99 سنتا أصبحت الآن بـ50 دولارا في محل البقالة"."هذه زيادة بنسبة 50 في المائة في السعر. شخص ما يستغل شخصا آخر." وقالت جيري بوتنام، 85 عاما، من طومسون، جورجيا، إنها تتابع إضرابات عمال السيارات المستمرة مع التعاطف مع طلبات العمال.
تصف أغلبية طفيفة من جميع الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع الوضع المالي لأسرهم بأنه جيد، وهو نفس الوضع الذي كان عليه في العام الماضي تقريبا.