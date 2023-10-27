الأسر الأمريكية: النفقات تفوق الدخل .. الاقتصاد جيد على الورق

يقول نحو 2 من كل 3 أمريكيين إن نفقات أسرهم ارتفعت خلال العام الماضي، لكن نحو 1 من كل 4 فقط يقولون إن دخلهم ارتفع في الفترة نفسها، وفقا لاستطلاع جديد أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز نورك لأبحاث الشؤون العامة.

وقال ستيف شابيرو الذي يعمل مهندس صوت في بيتسبرغ، إنه كان ينفق نحو 100 دولار أسبوعيا على البقالة قبل العام الماضي، لكنه الآن ينفق ما يقرب من 200 دولار.ويقول نحو 8 من كل 10 أمريكيين إن ديون أسرهم الإجمالية أعلى أو تقريبا كما كانت قبل عام، ويقول نحو النصف أن لديهم حاليا ديون بطاقات الائتمان، ويتعامل 4 من كل 10 مع قروض السيارات، ونحو 1 من كل 4 لديهم ديون طبية، ويقول 15 في المائة أن مدخرات أسرهم زادت خلال العام الماضي.

ويقول نحو 3 من كل 10 أمريكيين إنهم تخلوا عن عملية شراء كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في العام الماضي. ما يقرب من 1 من كل 4 بالغين في الولايات المتحدة يعاني من ديون الطلاب، مع انتهاء فترة التوقف المؤقت للسداد على القروض الفيدرالية في عصر الوباء هذا الشهر، ما ساهم في الأزمة. headtopics.com

وأضاف :"علبة الحلوى التي كانت تكلف 99 سنتا أصبحت الآن بـ50 دولارا في محل البقالة"."هذه زيادة بنسبة 50 في المائة في السعر. شخص ما يستغل شخصا آخر." وقالت جيري بوتنام، 85 عاما، من طومسون، جورجيا، إنها تتابع إضرابات عمال السيارات المستمرة مع التعاطف مع طلبات العمال.

تصف أغلبية طفيفة من جميع الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع الوضع المالي لأسرهم بأنه جيد، وهو نفس الوضع الذي كان عليه في العام الماضي تقريبا.

اقرأ أكثر:

aleqtisadiah »

المستهلك الأميركي يتحدى التضخم والفيدرالي معاًتوسع الاقتصاد الأميركي خلال الفصل الثالث بمعدل قوي بلغ 4.9 بالمائة على أساس سنوي اقرأ أكثر ⮕

البنتاغون: وجهنا ضربات ضد أهداف للحرس الثوري الإيراني في سوريا بأمر من بايدنأفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن الرئيس جو بايدن أمر بتوجيه ضربات على منشآت تابعة لإيران في سوريا، ردا على سلسلة من الهجمات استهدفت القوات المسلحة الأمريكية. اقرأ أكثر ⮕

مدرب التعاون: لم أتفاجأ من أسلوب الخليج .. وهدفنا مركز متقدمأكد المدرب البرازيلي بيركليس شاموسكا المدير الفني لفريق نادي التعاون، على أن فريقه تحضر بشكل جيد لمباراة الخليج، ولكن انتهت المباراة بالتعادل. اقرأ أكثر ⮕

“إغاثي الملك سلمان” يوزع 18238 كرتون تمر على الأسر الأكثر احتياجًا بلبنان واليمنصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕

بايدن يحذر خامنئي من 'رد أمريكي محتمل' ويطالبه بالاستعداد لذلكوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرا صريحا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي في حال استمرت الهجمات على القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن عليه الاستعداد لرد أمريكي محتمل. اقرأ أكثر ⮕

Anadolu Ajansıتعرض وكالة الأناضول مصدر الأخبار الموثوقة أخبار تركيا، العالم، الرياضة، الاقتصاد، الصحة والتكنولوجيا والصور والفيديو على المتابعين اقرأ أكثر ⮕