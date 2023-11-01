الأرجنتين تدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في جباليا

وأمس الثلاثاء، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا على مخيم جباليا الذي يعتبر أكثر المناطق كثافة سكانية، أوقع 400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حياً كاملاً في المخيم.وبيّن المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحفي، أن"الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيا كاملا في مخيم جباليا".
ومنذ هجوم المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1500 إسرائيلي، شن الجيش الإسرائيلي حملة قصف متواصلة على قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 8700 فلسطيني، من بينهم أكثر من 3600 طفل.
ولفتت وزارة الصحة في غزة، إلى أن 16 مستشفى خرجت عن الخدمة؛ بسبب استهداف الاحتلال الإسرائيلي ونفاذ الوقود، وكان آخرها مستشفى الصداقة التركي، بالإضافة إلى 32 مركزا للرعاية الأولية. وبلغ عدد المجازر خلال العدوان على قطاع غزة 950 مجزرة بحق العوائل الفلسطينية، في ظل تلقي 2030 بلاغا مفقودين تحت الأنقاض منذ بدء العدوان، طبقا للوزارة.سياسة
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