الأردن ينفي استخدام قواعده لتزويد إسرائيل بالذخائر

وأكد المصدر، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن "نشر وتداول مثل هذه الشائعات يأتي بقصد التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاهوأضاف المصدر أن "القوات المسلحة تعول على وعي المجتمع الأردني بكافة أطيافه وشرائحه بعدم تداول هذه الشائعات، وإدراكه لأهدافها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني، والتأثير على الجهود التي تبذلها الدولة الأردنية لوقف إطلاق النار وإيصالوأكد المصدر، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن "نشر وتداول مثل هذه الشائعات يأتي بقصد التأثير على الموقف الأردني...

وأكد المصدر، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن "نشر وتداول مثل هذه الشائعات يأتي بقصد التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاهوأضاف المصدر أن "القوات المسلحة تعول على وعي المجتمع الأردني بكافة أطيافه وشرائحه بعدم تداول هذه الشائعات، وإدراكه لأهدافها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني، والتأثير على الجهود التي تبذلها الدولة الأردنية لوقف إطلاق النار وإيصالوأكد المصدر، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن "نشر وتداول مثل هذه الشائعات يأتي بقصد التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاهوأضاف المصدر أن "القوات المسلحة تعول على وعي المجتمع الأردني بكافة أطيافه وشرائحه بعدم تداول هذه الشائعات، وإدراكه لأهدافها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني، والتأثير على الجهود التي تبذلها الدولة الأردنية لوقف إطلاق النار وإيصال

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الأردن ينفي استخدام طائرات أميركية قواعده لتزويد إسرائيل بالعتاد والذخائرنفى مصدر عسكري أردني، اليوم الأحد، صحة ما يتردد عن استخدام طائرات أميركية قواعد أردنية لتزويد إسرائيل بالمُعدات والذخائر. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الأردني ينفي استخدام أمريكا قواعده لتزويد الاحتلال بالذخيرةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

الأردن ينفي استخدام قواعده العسكرية لنقل أسلحة وذخائر أمريكية لإسرائيلسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

الأردن ينفي 'شائعات' نقل إمدادات أمريكية إلى إسرائيل عبر قواعده العسكريةنفى الأردن، 'شائعات' بشأن استخدام قواعده العسكرية لنقل إمدادات من الجيش الأمريكي إلى إسرائيل، وقال مصدر عسكري أردني إن نشر مثل هذه الشائعات، يهدف إلى التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وسُمعة القوات المسلحة. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الأردني ينفي صحة شائعات باستخدام قواعده لنقل أسلحة أمريكية لقصف غزةنفى مصدر عسكري مسؤول بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، صحة ما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني، من قبل طائرات أمريكية تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر، لاستخدامها بقصف غزة. اقرأ أكثر ⮕

بعض 'صدمة' امتناع العراق وتونس.. خريطة توضح موقف الدول من مشروع قرار غزةصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على مشروع قرار قدمه الأردن يدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية في الحرب بين إسرائيل وحركة 'حماس'. اقرأ أكثر ⮕