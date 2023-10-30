الأردن يطلب من الولايات المتحدة نشر منظومة 'باتريوت'

وأضاف مدير الإعلام العسكري مصطفى الحياري للتلفزيون الأردني: "الطائرات المسيرة، أصبحت تشكل تهديدا. طلبنا من" الأميركية في المملكة عام 2013 على خلفية الحرب في سوريا، إذ كانت المملكة تخشى أن يتسع نطاقها وتشعل صراعا إقليميا.يشعر بقلق متزايد من أن القصف الإسرائيلي المستمر على غزة يمكن أن يتحول إلى صراع أوسع نطاقا.

وعادة ما يكون هناك نقص في المعروض من منظومة "باتريوت"، التي تعتبر أحد أنظمة الدفاع الجوي الأميركية الأكثر تقدما، إذ يتنافس الحلفاء في أنحاء العالم على الحصول عليها.

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الأردن يطلب من أميركا تزويده بصواريخ باتريوت لتعزيز منظومته الدفاعيةقال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية العميد الركن مصطفى الحياري، الأحد، إن الأردن طلب من الولايات المتحدة تزويده بصواريخ باتريوت الدفاعية لت اقرأ أكثر ⮕

الأردن يطلب من أميركا نشر أنظمة «باتريوت» للدفاع الجويقال متحدث باسم الجيش الأردني، اليوم الأحد، إن المملكة طلبت من واشنطن نشر أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" لتعزيز الدفاع عن حدودها. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الأردني: طلبنا من الولايات المتحدة صواريخ باتريوت ومنظومة تصدي للمسيراتقال مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، إن المملكة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، كما طلبت صواريخ باتريوت. اقرأ أكثر ⮕

إيران تحذر الولايات المتحدة من جبهات جديدةوجّهت إيران المزيد من التحذيرات إلى الولايات المتحدة، مع تصاعد الحرب في غزة، وسط تحذيرات من دخولها إلى مواجهة مباشرة تعرضها لضربات أميركية. اقرأ أكثر ⮕

حشود تقتحم مطار محج قلعة في داغستان بعد وصول طائرة قادمة من إسرائيل.. وأمريكا تعلقدعت الولايات المتحدة روسيا إلى حماية الإسرائيليين واليهود، بعد تقارير عن اقتحام حشد من الناس مطارًا في جمهورية داغستان بجنوب روسيا بعد وصول رحلة جوية من تل أبيب. اقرأ أكثر ⮕

واشنطن تدعو إسرائيل إلى «التمييز» بين عناصر «حماس» والمدنيين الفلسطينيينحثّت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إسرائيل على «التمييز» في عملياتها العسكرية بين حركة «حماس» والمدنيين الفلسطينيين. اقرأ أكثر ⮕