الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الاثنين 30 أكتوبر 2023

- اليوم الـ24 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت حتى مساء الأحد عن مقتل 8005 فلسطينيين و1400 إسرائيلي، وسط أوضاع إنسانية كارثية بالقطاع المحاصر.- توتر مستمر في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري، وسط مواجهات متواصلة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي ترفع حصيلة القتلى إلى 116 فلسطينيا، وعدد الأسرى إلى 1590 بكافة محافظات الضفة منذ بدء حرب غزة، غداة اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية بحماية الشرطة الإسرائيلية.

- جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، وتأتي بعد ثلاثة أيام من تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يدعو إلى"هدنة إنسانية فورية ومستدامة" في غزة.

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الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الأحد 29 أكتوبر 2023- Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

أسعار النفط تسجل أعلى ارتفاع لها خلال أسبوعين | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأسعار النفط تسجل أعلى ارتفاع لها خلال أسبوعين ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% عند التسوية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، ووصلت اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن الدولي يلتئم غدا لمناقشة توسيع 'إسرائيل' رقعة عملياتها البرية في غزةأعلنت البعثة البرازيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة والتي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، عن عقد جلسة للمجلس يوم الاثنين 30 أكتوبر، بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

منافسة شديدة بين ميسي وهالاند ومبابي.. برأيك من يستحق جائزة الكرة الذهبية؟تتجه أنظار جماهير لعبة كرة القدم نحو العاصمة الفرنسية باريس، مساء الاثنين، الموافق 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إذ يُقام حفل جوائز الكرة الذهبية المقدمة من مجلة 'فرانس فوتبول'. اقرأ أكثر ⮕

رحلة 'هاوي' تحط رحالها في 'مطل البجيري' غدًاأكملت البوابة الوطنية للهوايات 'هاوي' إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة استعداداتها لـ'رحلة هاوي في مطل البجيري' للمشاركة في فعاليات هيئة بوابة تطوير الدرعية، غدًا وحتى الاثنين 30 - 10 - 2023م. اقرأ أكثر ⮕

بينهم 'رملة تيرازا'.. تجارب استثنائية وفعاليات مثيرة بموسم الرياضتترقب الأنظار الانطلاقة القوية لموسم الرياض 2023/ 2024 اليوم السبت 28 أكتوبر. اقرأ أكثر ⮕