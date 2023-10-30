تبدأ مدارس محافظة الطائف يوم الأحد المقبل، تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا بجميع المراحل للبنين والبنات.يعتمد تطبيق الدوام الشتوي .. ابتداءً من يوم الأحد القادم 21 ربيع الثاني 1445هـ. في جميع مدارس المحافظة، والمحافظات التابعة لها تعليميًا.

تبدأ مدارس محافظة الطائف يوم الأحد المقبل، تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا بجميع المراحل للبنين والبنات.يعتمد تطبيق الدوام الشتوي .. ابتداءً من يوم الأحد القادم 21 ربيع الثاني 1445هـ. في جميع مدارس المحافظة، والمحافظات التابعة لها تعليميًا.

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غداً.. بدء تطبيق الدوام الشتوي بمدارس الجوف | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةغداً.. بدء تطبيق الدوام الشتوي بمدارس الجوف أعلنت إدارة التعليم بالجوف، أنه سيتم بدءاً من الغد تطبيق الدوام الشتوي في كافة مدارس المنطقة. اقرأ أكثر ⮕

إدارة تعليم الرياض تحدد موعد بدء الدوام الشتوي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةإدارة تعليم الرياض تحدد موعد بدء الدوام الشتوي حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بداية تطبيق الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة 'البنين والبنات'، اقرأ أكثر ⮕

الأحد المقبل.. بدء تطبيق الدوام الشتوي بتعليم الرياضسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

الأحد المقبل.. 'تعليم الطائف' تعتمد مواعيد الدوام الشتوي بالمدارسسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

اعتبارًا من الأحد القادم.. بدء الدوام الشتوي في مدارس تعليم الرياضصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

التوقيت الشتوي يُربك الأسر المصرية في أول أيام تطبيقهجاء تفاعل رواد «السوشيال ميديا» متنوعاً بين الترحيب بعودة تطبيق التوقيت الشتوي، والشكوى مما تسبب فيه تغير التوقيت تلقائياً في هواتف، وعدم تغيره في أخرى. اقرأ أكثر ⮕