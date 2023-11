الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الخميس 2 نوفمبر 2023

- رئيس البرلمان نعمان قورتولموش يزور البوسنة والهرسك ويحضر حفل الافتتاح الرسمي لجامعة سراييفو الدولية للعام الدراسي 2023-2024. - وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، يشارك في الاجتماع الـ12 لوزراء النقل في منظمة التعاون الاقتصادي، في العاصمة الأوزبكية طشقند.- توتر مستمر في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر المنصرم، وسط مواجهات متواصلة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي ترفع حصيلة القتلى إلى 130 فلسطينيا، و2000 معتقل بكافة محافظات الضفة منذ بدء حرب غزة.- التطورات الميدانية على الحدود الجنوبية مع استمرار قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي من جانب، وفصائل فلسطينية و"حزب الله" من جانب آخر منذ 8 أكتوبر الماضي.

- اليوم الثاني لزيارة وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو، إلى العاصمة بيروت وتستمر حتى الجمعة، يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين وآخرين من قوة حفظ السلام التابعة الأممية، تزامنا مع مخاوف من انزلاق الصراع في غزة إلى حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله".- استمرار وصول المساعدات الإنسانية من عدة دول إلى مطار العريش المصري بانتظار السماح بإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الذي دخلت منه حتى الثلاثاء 272 شاحنة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة دون السماح بإدخال الوقود.

- توقعات بتواصل مغادرة جرحى فلسطينيين وحملة جوازات أجنبية من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، غداة مغادرة عشرات من الجرحى ومئات من حملة الجوازات الأجنبية الأربعاء.- اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة جراء الفيضانات التي ضربت مدن شرقي البلاد، بدعوة من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بمشاركة نحو 162 شركة من 26 دولة.

- اجتماع مجلس الحكومة المغربية، ومن المنتظر أن يناقش تداعيات إضراب المعلمين بشأن قانون جديد قالوا إنه"يستثنيهم من الحوافز والزيادات في الأجور".- تقرير أسعار الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا (بنك إنجلترا)1- الطاقة الدولية: العالم يستعد لدخول عصر الطاقة النظيفة (مقابلة)

