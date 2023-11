الأرز الهندي قيود طويلة للتصدير .. انخفاض الإنتاج 8%

وأدى ضعف الإنتاج إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الأرز المحلية قبل انتخابات خمس ولايات هذا الشهر والانتخابات العامة العام المقبل إلى إثارة قلق المزارعين والتجار من أن الحكومة ستمدد القيود على تصدير الحبوب.

وقالت:"لو لم تهطل الأمطار لمدة أسبوعين آخرين، لكان من الممكن أن تكون غلاتنا أعلى بنسبة 30 في المائة على الأقل". ومن الممكن أن يؤدي فرض قيود التصدير لفترة طويلة إلى زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية نظرا لانخفاض المخزونات في البلدان المصدرة الرئيسية الأخرى بما في ذلك تايلاند وفيتنام وباكستان وميانمار.

وقال مسؤول حكومي كبير إن الهند لا تنوي رفع القيود المفروضة على أي نوع من أنواع الأرز في المستقبل القريب.وقال اثنان من بيوت التجارة العالمية الرائدة إنهما يتوقعان انخفاض إنتاج الأرز في الهند للعام المحصولي الحالي بنسبة 7 في المائة و 8 في المائة على التوالي عن العام السابق.

وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية انخفاضا بنسبة 3 في المائة في إنتاج الأرز في الهند، أي بانخفاض قدره نحو أربعة ملايين طن، ليصل إجمالي 132 مليون طن للعام المنتهي في يونيو 2024. ومن المتوقع أن يؤدي المحصول الشتوي الذي سيتم زراعته قريبا إلى دفع حصة غير متناسبة من الانخفاض هذا العام.

أظهرت بيانات حكومية أن مستويات المياه في الخزانات الرئيسية في الهند بلغت 71 في المائة من طاقتها في الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر، بانخفاض عن 89 في المائة قبل عام، بعد الرياح الموسمية الصيفية التي تسببت في هطول أمطار غير متساوية.

وعلى الرغم من القيود المفروضة على التصدير، لا تزال أسعار الأرز المحلية أعلى بنحو 15 في المائة عما كانت عليه قبل عام.

