الأردن تستدعي سفيرها لدى دولة الاحتلال

وأوضح الصفدي أن عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف دولة الاحتلال حربها على غزة، ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها، وكل وإجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء، وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني.

وشدد الصفدي على أن الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها، ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة وحقها في السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، والذي يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن كل شعوب المنطقة ودولها.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: احتجاجًا على جرائم غزة.. كولومبيا تستدعي سفيرها لدى دولة الاحتلالاحتجاجًا على جرائم غزة.. كولومبيا تستدعي سفيرها لدى دولة الاحتلال

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: رفضًا للعدوان على غزة.. الأردن يستدعي سفيره من دولة الاحتلالقررت الحكومة الأردنية اليوم استدعاء السفير الأردني في دولة الاحتلال الإسرائيلية إلى الأردن فوراً، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: تشيلي تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور في ظل الهجمات على قطاع غزةأعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش، أن بلاده استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بعد انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل ويوجه بعدم عودة سفيرها إلى عمّانقررت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، استدعاء سفيرها من تل أبيب ووجهت بعدم عودة سفيرها إلى عمّان.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: بسبب جرائمها في غزة.. بوليفيا تقطع العلاقات مع دولة الاحتلالبوليفيا تقطع العلاقات مع دولة الاحتلال بسبب جرائمها في غزة

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار بوليفيا قطع العلاقات مع دولة الاحتلالالخارجية الفلسطينية ترحب بقرار بوليفيا قطع العلاقات مع دولة الاحتلال

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕