الأسهم وعدالة سعر الطرح الأولي

وعلى هذا الصعيد، هناك عامل مهم آخر في ضمان عدالة سعر الطرح الأولي، وذلك بمشاركة المتعهدين وهم مؤسسات مالية أو بنوك استثمارية تساعد الشركات على إصدار الأوراق المالية للجمهور، وتقوم بدور حيوي في تحديد سعر الطرح الأولي من خلال إجراء العناية الواجبة الشاملة على البيانات المالية للشركة وظروف السوق وطلب المستثمرين، ويستخدم متعهد الطرح خبراته لتقييم العوامل المختلفة وتحديد السعر، ويمارس في هذا أعلى درجات النزاهة، ذلك أن المتعهد حريص على سمعته المهنية أكثر من حرصه على مكاسب مؤقتة.

ويلاحظ أن هناك آليات أخرى تسهم في ضمان العدالة في تحديد سعر الطرح الأولي وهي بناء سجل الأوامر، الذي يتضمن جمع مؤشرات الاهتمام من المستثمرين المحتملين قبل تحديد سعر الطرح، ومن خلال هذه العملية، يقوم المتعهد بقياس الطلب من المستثمر المؤسسي، ويمكن إجراء تحليل تقييم وتسعير مستقل لضمان عدالة سعر الطرح الأولي.

وفي تقرير نشرته "الاقتصادية" أخيرا استند إلى بيانات "تداول" تبين أنه من بين 23 شركة تم إدراجها في سوق الأسهم الرئيسة خلال العامين الماضي والجاري، هناك خمس شركات تتداول دون سعر الاكتتاب بما نسبته 22 في المائة من الشركات المطروحة للاكتتاب آخر عامين، وسجلت هذه الشركات تراجعات راوحت بين 9 و34 في المائة عن سعر الطرح وبخسائر سوقية 2.

ومن المهم قبل أن نحسم الإجابة عن السؤال الذي تمت إثارته بشأن احتمالية أن تكون أسعار الاكتتابات للشركات مبالغا فيها، فلا بد من توضيح أنه ليست كل الشركات التي تم طرحها قد تراجعت أسعارها، حيث هناك 23 شركة تم إدراجها، بينما التي حققت تراجعا في أسعارها بلغت خمس شركات، فهنا أكثر 78 في المائة من الشركات لا تزال تتداول عند أسعار أعلى من سعر الطرح، الأمر الآخر بشأن مثل هذه التراجعات في أسعار الأسهم عن سعر الاكتتاب هو أنها ليست ظاهرة جديدة، بل هي مألوفة في الأسواق المالية كافة وحول العالم، وهناك عديد من...

