الآن.. شاهد أمطار الشملي الغزيرة والبرد المتساقط غرب حائل

بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة، تساقطتت مساء اليوم كميات غزيرة من الأمطار مصحوبة ببردية قوية على الشملي بمنطقة حائل.وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل ِ ووسط ، كيف تعرضت محافظة الشملي بحائل لأمطار غزيرة وبردية قوية مع رياح نشطة.في الوقت نفسه، كشف المركز العربي للمناخ، أنه من المتوقع أن تشهد أجواء المملكة غدًا حالة من عدم الاستقرار الجوي والمحملة بأمطار رعدية عزيرة.

بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة، تساقطتت مساء اليوم كميات غزيرة من الأمطار مصحوبة ببردية قوية على الشملي بمنطقة حائل.وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل ِ ووسط ، كيف تعرضت محافظة الشملي بحائل لأمطار غزيرة وبردية قوية مع رياح نشطة.في الوقت نفسه، كشف المركز العربي للمناخ، أنه من المتوقع أن تشهد أجواء المملكة غدًا حالة من عدم الاستقرار الجوي والمحملة بأمطار رعدية عزيرة.

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