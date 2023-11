اكتمال عقد الـ 8 فرق بـ'كأس الملك'

فرحة هلالية بالتأهل لربع نهائي كأس الملك ثنائي النصر رونالدو وماني لاعبو الهلال فرحة الفيصلي ببلوغ ربع نهائي كأس الملك مباراة الفيصلي والنجمة لاعبو الفيصلي مباراة الخليج وضمك فرحة لاعبي الخليج ببلوغ ربع نهائي كأس الملك فرحة لاعبي الخليج مباراة الهلال والحزم فريق الشباب لاعبو فريق الاتحاد فريق الاتحاد فرحة شبابية بالتأهل لربع نهائي كأس الملك فرحة شبابية بالتأهل لربع نهائي كأس الملك لاعبو فريق التعاون فرحة لاعبي التعاون بالتأهل لربع نهائي كأس الملك فرحة لاعبو التعاون فريق أبها مباراة الأهلي وأبها...

SKYNEWSARABIA: العاهل البحريني يعقد جلسة مباحثات مع ملك الأردنعقد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، يوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في قصر الصخيرات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

ALMOWATENNET: التعاون يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الملك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالتعاون يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الملك انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد الوحدة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملك، بتحقيق سكري القصيم لفوز هام

ALMOWATENNET: حمدالله يصالح جماهير الاتحاد ويقود العميد لربع نهائي كأس الملك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةحمدالله يصالح جماهير الاتحاد ويقود العميد لربع نهائي كأس الملك صعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لربع نهائي كأس الملك، وذلك بعد الفوز على فريق الفيحاء

ALMOWATENNET: أبها يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويُقصي الأهلي من كأس الملك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةأبها يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويُقصي الأهلي من كأس الملك صعد الفريق الكروي الأول بنادي أبها إلى ربع نهائي كأس الملك، وذلك بعد فوزه قبل قليل على الأهلي

ALYAUM: سانتو: مباراة الفيحاء كانت قوية.. والفوز عليه مستحققال نونو سانتو مدرب الاتحاد إن اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء بفريق الفيحاء بدور الـ 16 من كأس الملك كان قوياً.

ALYAUM: أبها يقصي الأهلي ويُكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس الملكأكمل أبها عقد الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي لكأس الملك، عقب فوزه على مضيفه الأهلي 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

